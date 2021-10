Poltrone: Cattaneo da Tod’s, De Rosa da LVMH Métiers d’Art

Simona Cattaneo da Tod’s. Matteo De Rosa da LVMH Métiers d’Art. Dal gruppo italiano è uscito il CEO Umberto Macchi di Cellere e i poteri decisionali sono ora concentrati nelle mani dei fratelli Diego e Andrea Della Valle. De Rosa prende invece il posto di Daniel Peterlin, che occupava il ruolo dal 2015. In altre partole, dalla costituzione di LVMH Métiers d’Art. Peterlin lascerà l’incarico a dicembre.

Simona Cattaneo da Tod’s

Al fine di abbreviare e velocizzare il processo decisionale il Gruppo Tod’s ha deciso di tagliare il terzo CEO, assegnando a Simona Cattaneo (a destra nella foto tratta da wwd.com) il ruolo di Direttore Generale. “Con questa mossa Diego Della Valle conferma il suo stretto controllo diretto del gruppo”, commentano gli analisti di Intesa Sanpaolo a MF Fashion. Non solo: “La forte competenza della nuova general manager in materia di cosmetici – continuano – potrebbe creare opportunità per sviluppare questa linea di business. La quale rappresenta una divisione chiave all’interno del gruppo LVMH”. Quest’ultimo detiene il 10% del capitale sociale di Tod’s e potrebbe subentrare in un prossimo futuro nella gestione del gruppo.

De Rosa da LVMH Métiers d’Art

Matteo De Rosa (a sinistra nella foto tratta da it.fashionnetwork.com) sarà il nuovo CEO di LVMH Métiers d’Art, divisione che si occupa della fornitura delle “materie prime nobili del gruppo e della trasmissione del savoir-faire”. Prima di questo incarico, De Rosa era è stato presidente di Dries Van Noten. Come fa notare Fashion Network, LVMH Métiers d’Art è stato creato “per proteggere e sviluppare l’accesso delle sue case di moda a materie prime e know-how tecnico di eccellenza”, supportando i suoi migliori fornitori a lungo termine. L’obiettivo viene perseguito nei settori della pelle, del pellame esotico, dei metalli rari e della seta. (mv)

