Poltrone: Gintzburger è il CEO di Versace, Testa entra da McQueen

Emmanuel Gintzburger è il nuovo CEO di Versace. Proviene da Alexander McQueen dove a sostituirlo sarà Gianfilippo Testa, che arriva da Gucci. Gintzburger, a sua volta, assume l’incarico reso vacante dall’uscita di Jonathan Akeroyd, passato da Versace a Burberry al posto di Marco Gobbetti arruolato da Salvatore Ferragamo.

Emmanuel Gintzburger è il nuovo CEO di Versace

Il primo giorno di lavoro di Emmanuel Gintzburger (in alto a sinistra) nel suo nuovo incarico di CEO di Versace (griffe controllata da Capri Holdings) sarà il 12 settembre 2022. Da maggio 2016 era CEO di Alexander McQueen, brand appartenente alla scuderia Kering. In precedenza, ha trascorso 4 anni da Saint Laurent. “Sono felice che Emmanuel sia entrato a far parte della famiglia Versace – commenta Donatella Versace -. Ha un background straordinario nel lusso. Non appena l’ho incontrato, ho capito che era il partner perfetto per aiutarci a portare Versace a livelli ancora più alti”. Curiosità: anche il suo predecessore, l’attuale CEO di Burberry Jonathan Akeroyd, proveniva da Alexander McQueen, dove è rimasto per 12 anni.

Da McQueen arriva Testa

Pronta la contromossa di Kering che ha nominato Gianfilippo Testa (in basso a destra) al timone di Alexander McQueen. Sarà operativo da maggio. Testa è un ex LVMH. Nel 2016 è passato a Kering come manager di Gucci. La sua missione, ora, sarà quella di “accelerare l’espansione di Alexander McQueen per sfruttare tutto il suo potenziale” dice Kering. (mv)

Leggi anche: