Potenziare le sneaker e acquisire fornitori: i piani di Rosso

Renzo Rosso (nella foto) ha due obiettivi: potenziare le sneaker di Diesel e fare acquisizioni. Non solo di marchi, ma di produttori specializzati italiani, calzaturifici e pelletterie, per arricchire la propria filiera. L’imprenditore, leader del gruppo OTB, sostiene dal 2013 i partner attraverso il programma C.A.S.H. (Credito Agevolato Suppliers Help). Rosso ha confermato che una eventuale quotazione non arriverà nei prossimi tre anni. Si dice convinto, inoltre, che la sua famiglia manterrà la quota di maggioranza.

Potenziare le sneaker

Parlando del mercato statunitense con WWD, Rosso si è soffermato sul mercato delle sneaker. Diesel organizzerà uno show negli USA per presentare una nuova linea di calzature sportive, categoria sulla quale Rosso punta tanto. E per questo ha assunto cinque nuovi designer e un tecnico specializzato in ricerca e sviluppo “da una delle più grandi aziende di sneaker in circolazione”. Rosso, però, non svela quale.

Le acquisizioni

Da tempo si parla di nuove acquisizioni da parte di OTB. Ma dall’intervista emerge una novità. Rosso non sarebbe solo interessato a comprare nuovi marchi. Vorrebbe potenziare l’aspetto produttivo. Per questo starebbe guardando l’acquisizione di produttori specializzati italiani. La strategia, spiega lo stesso Rosso, permette a un’azienda di “diventare più solida e costruire un know-how” e protegge le imprese italiane. In particolare, scrive WWD, l’attenzione è focalizzata a produttori di borse e calzature, così come aziende specializzate in lavaggi e trattamenti per il denim. (mv)

Leggi anche: