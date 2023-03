Prada assume a raffica: 220 nella pelletteria, 76 nella scarpa

Prada ha bisogno in totale di circa 450 persone per incrementare la produzione. La metà nella pelletteria (220 circa), poi 153 tra abbigliamento e maglieria, infine 76 nella calzatura. Una raffica di assunzioni che interessa tutti i siti produttivi che il gruppo, guidato dalla coppia Patrizio Bertelli e Miuccia Prada, possiede in Italia. Non solo: Prada prevede un piano di investimenti per l’ampliamento delle proprie strutture e un conseguente potenziamento della formazione. Il tutto con l’obiettivo di “conferire al gruppo maggiore autonomia e agilità nel rispondere alle esigenze del mercato” si legge in una nota.

Prada assume a raffica

Nella fabbrica pellettiera di Scandicci l’organico crescerà del 50%: sono previste circa 100 nuove assunzioni. Anche a Piancastagnaio, sempre in ambito pellettiero, il personale aumenterà del 50% con 50 nuovi ingressi. Tutto ciò in attesa della realizzazione di un nuovo e ampliato stabilimento. Infine, sempre per far fronte alla domanda di borse, 70 nuove assunzioni saranno distribuite tra Figline, Arezzo, Terranuova Bracciolini e Milano. Nella calzatura i nuovi assunti saranno 76 e interesseranno gli stabilimenti di Buresta, Levane, Foiano della Chiana e Montegranaro.

Il rispetto della filiera

“Potenziamo la nostra struttura industriale, rispettosi dei partner di lungo periodo”, commenta Massimo Vian, direttore industriale della società. “Le oltre 400 assunzioni saranno strategiche per far crescere il gruppo nei prossimi anni. E Prada Group Academy giocherà un ruolo sempre più fondamentale per il nostro sviluppo e per quello del tessuto produttivo italiano del settore. Consideriamo nostro dovere formare giovani talenti e mantenere vivo il sapere artigianale”.

Prada Group Academy

Secondo quanto afferma Prada, nel corso del 2023, oltre 200 giovani frequenteranno la Prada Group Academy. È prevista la partenza di 17 corsi dedicati a pelletteria (preparatori, addetti al banco, addetti macchina), calzatura (addetti calzoleria, addetti rifinitura e giunteria), abbigliamento (rimagliatrici, prototipisti, prototipisti su misura e programmatori maglieria). Alla Prada Group Academy sarà dedicata una sede permanente all’interno dello stabilimento di Scandicci, con una scuola di pelletteria per giovani artigiani. (mv)

Leggi anche: