Realtà aumentata: Valentino con Snapchat per le sneaker One Stud

Valentino con Snapchat per le One Stud. La griffe controllata da Mayhola ha scelto la realtà aumentata e le lenti di Snapchat per promuovere le sneaker in pelle proposte in 5 varianti. Intanto, sta riorganizzando la produzione calzaturiera in Toscana e nelle Marche dopo il devastante incendio che ha raso al suolo la fabbrica di Levane.

Valentino con Snapchat

Le sneaker One Stud fanno parte della famiglia Valentino Garavani Roman Stud e sono caratterizzate da una maxitrapuntatura e da un’unica stud oversize. Sul retro la lavorazione ricorda i motivi del bugnato, mentre il pattern della suola richiama i codici della maison. Le scarpe sono state svelate con un video 3D. Un gioco talmente virtualizzato che “il racconto visivo della maxi stud è espresso nel mondo digitale con il nuovo filtro Snapchat” si legge online. In pratica, utilizzando una speciale lente digitale in modalità realtà aumentata, gli utenti possono provare virtualmente le scarpe. Le sneaker, precisa wondernetmag (da dove sono tratte le immagini), potranno poi essere acquistate, accedendo direttamente all’e-commerce Valentino.

Intanto, la produzione

Nel frattempo, procede la riorganizzazione produttiva di Valentino dopo l’incendio di un mese fa che ha distrutto Valentino Shoes Lab, la fabbrica calzaturiera toscana della maison. La produzione è ripresa a Montelupo Fiorentino e all’interno dello stabilimento Prada di Bucine. E prosegue a pieno ritmo nel distretto calzaturiero marchigiano e in particolare a Morrovalle (Macerata) dove si trova la sede di Valentino Sporting Shoes. (mv)

