Ricavi giù di cinque volte: ecco quanto ha perso Gucci in Russia

Nel 2022, la filiale di Gucci in Russia ha registrato una perdita netta di 1,55 miliardi di rubli: circa 18 milioni di euro. Questo perché i ricavi sono diminuiti di oltre 5 volte, passando dai 5 miliardi di rubli del 2021 a 955 milioni alla fine del 2022. Dal 5 marzo 2022, Gucci ha sospeso il lavoro nei negozi e la vendita al dettaglio di beni in Russia, ma ha mantenuto posti di lavoro e strutture in affitto. Il marchio in orbita Kering non lascerà formalmente Mosca. Ma non ha intenzione di riaprire le sue boutique nel 2024.

Quanto ha perso Gucci in Russia

La decisione di abbandonare la Russia è costata 1,55 miliardi di rubli a Gucci. È il valore della perdita netta registrata dalla società moscovita della maison controllata da Kering. Nel 2021, la stessa società aveva realizzato un utile di 327 milioni di rubli. Questo perché, nonostante la chiusura di tutte le boutique e l’interruzione della vendita retail diretta, il marchio non ha licenziato e ha pagato gli affitti dei locali. Il numero dei dipendenti, a fine 2022, era di 129 persone, identico a quello dichiarato l’anno precedente. Viceversa, i ricavi sono diminuiti di oltre 5 volte. Nel 2021 erano 5 miliardi di rubli (58,3 milioni di euro al cambio attuale), nel 2022 sono stati 955 milioni (11,1 mln euro).

Negozi chiusi anche nel 2024

L’Agenzia Tass rende, così, noto di aver consultato alcuni documenti pubblici di Gucci Rus. La società, a quanto si apprende, non ha intenzione di lasciare formalmente la Russia. Per cui non ci sarà una vendita dell’attività così come hanno fatto altre aziende. La presenza legale in Russia rimarrà. Così come rimarranno chiusi i negozi che non dovrebbero riaprire nemmeno l’anno prossimo. Si prevede, quindi, una significativa riduzione delle attività e del numero dei dipendenti nel 2023. I conti previsionali sono stati elaborati ipotizzando che l’azienda continuerà a vendere all’ingrosso le scorte. Alla fine del 2022, Gucci Rus disponeva di 8 filiali autonome: 6 nella città di Mosca e 2 nella regione di Mosca (Krasnogorsk e Dolgoprudny).

Leggi anche: