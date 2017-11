Rivoluzione Dior: Pietro Baccari nuovo amministratore delegato. Sidney Toledano promosso a ceo di LVMH Fashion Group

Pietro Beccari (a sinistra nella foto), attuale amministratore delegato di Fendi, è stato nominato presidente e amministratore delegato di Christian Dior Couture al posto di Sidney Toledano (a destra nella foto), in carica dal 1998. La svolta è epocale. Dopo quasi 20 anni Toledano lascia il suo incarico per diventare presidente e ceo di LVMH Fashion Group (del quale Dior e Fendi fanno), ruolo attualmente affidato a Pierre-Yves Roussel, a sua volta designato special advisor di Bernard Arnault. Gli amministratori delegati di Céline, Givenchy, Loewe, Pucci, Kenzo, Marc Jacobs, Rossimoda e Nicholas Kirkwood riferiranno a Toledano. “Sidney Toledano è il principale artefice del grande successo di Christian Dior Couture nel mondo – ha sottolineato il patron di LVMH, Bernard Arnault – ha fatto un lavoro formidabile”. Toledano entrò da Dior per sviluppare il settore pelletteria, per poi diventarne ceo nel 1998. Adesso Pietro Beccari gli subentra, andando a formare un duo tutto italiano insieme a Maria Grazia Chiuri direttore creativo della griffe dal 2016. Nello scorso aprile LVMH ha assorbito Dior per 6,5 miliardi di euro, tramite una complessa operazione mirata a semplificare la struttura finanziaria del gruppo. Fondata 70 anni fa, Christian Dior Couture ha circa 5.000 dipendenti, distribuisce i suoi prodotti quasi esclusivamente tramite una rete di 198 boutique e ha raddoppiato le vendite negli ultimi 5 anni. Le nuove nomine saranno effettive dall’inizio del 2018. A breve LVMH sarà annunciato il nuovo ceo di Fendi.