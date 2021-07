Rivoluzioni digitali: Marchetti saluta YOOX, Giglio entra in Borsa

Venerdì prossimo, 23 luglio 2021, come previsto, Federico Marchetti saluta YOOX Net-a-porter Group. Il Principe Carlo d’Inghilterra gli ha offerto la presidenza del settore Fashion all’interno del progetto britannico Sustainable Markets Initiative. “Vorrei accelerare e garantire un futuro circolare alla moda attraverso l’innovazione”, dice Marchetti. Per un portale che osserva l’uscita del suo deus ex machina, ce n’è un altro che, invece, piazza un ingresso sostanziale. In altre parole, sempre il 23 luglio, l’e-tailer Giglio debutterà sul listino AIM.

Marchetti saluta YOOX

Come previsto, Federico Marchetti (a destra nella foto Imagoeconomica) abbandonerà la sua creatura, YOOX, venerdì 23 luglio. In un’intervista esclusiva concessa a WWD, ha spiegato che il Principe di Galles gli ha chiesto di diventare presidente della task force fashion nell’ambito della Sustainable Markets Initiative. Obiettivo: guidare la transizione verso un futuro sostenibile. “L’innovazione è ciò che mi ha sempre spinto a cercare nuove sfide. Dopo aver accelerato l’ingresso della tecnologia nel settore della moda, ora vorrei garantire un futuro circolare alla moda attraverso l’innovazione”, dice Marchetti. Il quale ha già convocato 15 leader di marchi di lusso, moda, rivenditori, e-tailer e aziende tecnologiche per avviare le prime round table. I nomi dei 15 “ministri della moda” saranno rivelati a settembre.

Giglio entra in Borsa

Sempre venerdì 23 luglio, a meno di clamorose sorprese, sarà il primo giorno in cui, sul listino AIM, saranno presenti i titoli della piattaforma palermitana Giglio (a sinistra, immagine tratta da giglio.com). La società, ricorda Repubblica, ha lanciato nel 1996 il primo fashion store online che oggi offre i prodotti di 500 brand della moda luxury. Giglio ha chiuso il 2020 con vendite per 24,5 milioni di euro, in crescita di circa il 38% rispetto all’esercizio precedente. (mv)

