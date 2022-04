Celine ha utilizzato la pelle di coccodrillo per compiere il passo decisivo per scalare la piramide del lusso. Il marchio in orbita LVMH sta crescendo più rapidamente delle attese e, secondo gli analisti, ha superato i 2 miliardi di euro di vendite già nel 2021. Ora la griffe sta provando a elevare il suo posizionamento,…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI