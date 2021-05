Tod’s, gli influencer, la Cina: da Chiara Ferragni a Xiao Zhan

Tod’s raddoppia. Dopo l’ingresso di Chiara Ferragni nel CdA, il brand di Diego Della Valle ha annunciato di aver scelto la popstar cinese Xiao Zhan come nuovo brand ambassador. La strategia degli influencer, dunque, si amplia e si consolida.

Xiao Zhan

“Tod’s annuncia con orgoglio il suo nuovo brand ambassador: la popstar Xiao Zhan”. Così il brand ha comunicato il nome di chi lo rappresenterà in Cina. La strategia è quella di concretizzare l’enorme potenziale presente nel Paese asiatico. “Il famoso cantante interpreterà il DNA classico Tod’s rivolgendosi alle nuove generazioni di cui è l’icona – spiega ancora l’azienda -. La sua eleganza incarna lo spirito italiano, sofisticato e senza tempo. La collaborazione tra Tod’s e Xiao Zhan mostra la vitalità del brand e la sua attenzione verso la generazione più giovane in Cina”.

Marsupio e mocassino

I primi due prodotti per i quali Xiao Zhan ha “messo la faccia” di fronte al suo enorme bacino di follower – 29 milioni sulla piattaforma Weibo – sono il marsupio T Timeless e il classico mocassino nero Tod’s. Come riporta jingdaily.com, quando il 19 maggio Tod’s ha annunciato la collaborazione, lanciando gli hashtag #TODSBrandAmbassador e il suo corrispondente cinese, questi hanno ricevuto rispettivamente 380 milioni e 180 milioni di visualizzazioni in 6 ore. Il marsupio T Timeless è andato esaurito su Tmall in 10 minuti.

Tod’s, gli influencer, la Cina

Quella con la popstar è solo l’ultima collaborazione in ordine di tempo per Tod’s con gli influencer. Rimanendo in Cina, per conquistare potenziali nuovi clienti e coinvolgere quelli che già lo sono il brand calzaturiero ha da tempo avviato una partnership con Tao Liang, meglio conosciuto come Mr. Bags. Senza dimenticare che nel board del Gruppo Tod’s siede la più importante influencer del mondo: Chiara Ferragni.

Foto by Tod’s

Leggi anche: