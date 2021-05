Tutti i punti fermi di Ferragamo (che non vende) per il 2021

Visibilità, direzione creativa, digitalizzazione, sfilate e aperture di negozi costituiscono i punti fermi della strategia di Ferragamo. Viceversa, non è contemplata alcuna ipotesi di cessione. Lo ha affermato la CEO Micaela Le Divelec Lemmi in un’intervista rilasciata a MF Fashion. “Al momento non ci sono cessioni in vista. Su questo la famiglia è molto determinata”. Ecco, allora, che la manager spiega perché Ferragamo è al centro delle speculazioni di mercato, sottolineando come nel 2020 la società si sia preoccupata più del bilancio che della visibilità. Per cui “abbiamo in programma di riavviare il piano di aumento della visibilità e di sviluppo e investimento in area marketing e comunicazione”. In programma ci sono nuove aperture a Singapore, in Cina e negli USA.

I punti fermi di Ferragamo

Digitalizzazione

“Credo che il lusso – dice Le Divelec – sia un settore dove il digitale può aumentare il livello di servizio. Ma la magia del prodotto, dell’esperienza fisica e del contatto umano non può essere sostituita”.

Direzione creativa

Con la partenza del direttore creativo Paul Andrew, la prossima collezione è stata disegnata dal team interno “coordinato dallo studio director, Guillaume Meilland che è in azienda da diverso tempo. Questo è l’approccio con cui stiamo lavorando. Ci sono delle riflessioni in corso, ma è prematuro parlarne”.

Sfilate

“Ci sarà una sfilata co-ed a settembre. Al momento stiamo pianificando la possibilità di avere una sfilata fisica, con una presenza ridotta e prevedendo un’amplificazione digitale”.

Cessione

Per la CEO è normale che Ferragamo sia considerata quasi una preda. “Di aziende completamente italiane con un heritage e con una storia così lunga e articolata e con una serie di valori, non credo che ce ne siano tantissime in questo momento”. Comunque sia, ribadisce, “al momento non ci sono cessioni in vista. Su questo la famiglia è molto determinata”.

Un sogno firmato Ferragamo

“Vorrei portare Ferragamo tra i big, tra i marchi che fanno tendenza, a cui gli altri guardano, e riportare il sogno nella calzatura da donna. Un sogno firmato Ferragamo”. (mv)

