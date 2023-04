Valentino fa festa, i broker pure, Burberry proprio no

Per il fashion system è stata una settimana molto intensa. Anche dal punto di vista sentimentale. Valentino fa festa al suo (ormai quasi ex) Sabato De Sarno, che si accinge ad assumere il ruolo di direttore creativo di Gucci. Intanto la rassegna stampa internazionale ci riporta il malumore di Burberry, che proprio non gradisce le mosse del governo Sunak sul tax-free shopping. Apprendiamo dallo sfoglio dei quotidiani che la finanza, dal canto suo, si prepara a un 2023 di M&A.

Consigli di lettura:

Per l’ultimo giorno in azienda, Valentino fa festa a Sabato De Sarno. Lo stilista, diventato grande sotto l’egida di Pierpaolo Piccioli, si prepara a raccogliere l’eredità di Alessandro Michele in Gucci. Come racconta Elle, il commiato è stato sentito;

Gerry Murphy , presidente di Burberry, non è per niente contento di come vanno le cose nel Regno Unito da qualche tempo a questa parte. Guardian scrive che prima ha definito Brexit “un freno alla crescita” e poi invitato il premier Sunak a ripensare le disposizioni sul tax-free shopping: perché eliminare i rimborsi “è stato un autogol ”;

L'industria della moda è da anni in via di concentrazione: il 2023 non farà eccezione. Secondo gli specialisti sentititi da Milano Finanza, il valore delle ultime operazioni concluse ha superato la soglia dei 250 milioni, "ma nuovi mandati sono già in fase di execution";

