Versace prende tempo: il CEO, per il 2022, sarà Cedric Wilmotte

Versace prende tempo per la successione del CEO Jonathan Akeroyd. Al suo posto, infatti, ha nominato ad interim Cedric Wilmotte che manterrà la carica dal 17 gennaio al 31 dicembre 2022. Akeroyd, invece, lascerà la griffe controllata da Capri Holdings il 31 marzo 2022 per passare da Burberry. Wilmotte ricopre attualmente il ruolo di presidente dell’area EMEA da Michael Kors ed è un veterano del gruppo americano. In questo modo Versace manterrà la continuità gestionale e avrà tempo per individuare un nuovo CEO.

Versace prende tempo

Soluzione interna, dunque, per Capri Holdings che doveva affrontare la partenza del CEO di Versace, Jonathan Akeroyd, il quale, dal 1° aprile 2022, sarà da Burberry. Il suo temporaneo sostituto, Cedric Wilmotte, avrà il compito, fino a fine 2022, di sviluppare le iniziative strategiche di Versace. Parallelamente, Capri Holdings continuerà nella ricerca di nuovo CEO.

Cedric Wilmotte

“Cedric ha svolto un lavoro eccezionale alla guida del marchio Michael Kors nella regione EMEA. Sono certo che Versace sarà in grado di continuare a svilupare la sua strategia di crescita e di investire sull’incredibile slancio del marchio“, dice John D. Idol, CEO di Capri Holdings, in una nota stampa. Va ricordato che, a settembre 2022, anche Idol lascerà il suo posto, passando il testimone a Joshua Schulman, attuale CEO di Michael Kors. (mv)

