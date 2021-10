Burberry ha un nuovo CEO: è Jonathan Akeroyd (ora in Versace)

Burberry ha un nuovo CEO. Dal prossimo primo aprile 2022 Jonathan Akeroyd prenderà il posto di Marco Gobbetti, che dall’inizio dell’anno assumerà il ruolo di amministratore delegato di Ferragamo. L’inglese Akeroyd (54 anni) è da giugno 2016 CEO di Versace. È rimasto al suo posto anche quando la griffe italiana è passata sotto il controllo di Capri Holdings. Lo stesso manager è stato CEO di Alexander McQueen dal 2004 al 2016.

Burberry ha un nuovo CEO

Gobbetti torna in Italia e Akeroyd nel Regno Unito, dunque. “Non vedo l’ora di tornare a Londra – sono le parole di Akeroyd (nella foto) affidate a una nota –, per unirmi a un team di talento con piani ambiziosi e una solida piattaforma per accelerare la crescita”. Burberry a detta del neo-CEO è “il marchio di lusso britannico più iconico e per il quale nutro un profondo affetto per la sua eredità storica”. Gobbetti lascerà Burberry il 31 dicembre 2021. Da quella data e fino all’insediamento del nuovo CEO sarà il presidente Gerry Murphy a dirigere il Comitato Esecutivo. Akeroyd percepirà un compenso di 1,1 milioni di sterline l’anno, un’indennità annuale di prestazioni in denaro di 50.000 sterline oltre a bonus e premi sia in azioni che in denaro.

La cornice

La nomina del nuovo CEO dovrebbe mettere a tacere i rumors su una possibile cessione di Burberry. Ipotesi alimentate dalla partenza di Gobbetti per un marchio più piccolo e dal successivo vuoto di potere. A dare più stabilità all’ambiente sono le ultime dichiarazioni del direttore creativo Riccardo Tisci, che ha assicurato (almeno per il momento) che non seguirà Gobbetti ma che resterà al suo posto. Capri Holdings ha diramato un comunicato precisando che Akeroyd rimarrà con Versace fino al 31 marzo 2022 e lavorerà con il CEO del gruppo John D. Idol, per garantire una transizione ordinata. Capri Holdings inizierà immediatamente la ricerca di un nuovo amministratore delegato di Versace. (mv)

Leggi anche: