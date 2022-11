WWD è sicuro: c’è aria di divorzio tra Gucci e Alessandro Michele

Rivoluzione da Gucci? Tira aria di divorzio tra il direttore creativo Alessandro Michele e la griffe di punta di Kering. Indiscrezioni circolano da qualche tempo, ma sembravano soprattutto ipotesi degli addetti ai lavori, più che possibilità concrete. Negli ultimi tempi, però, queste voci si sono fatte più insistenti, arrivando ad esplodere in un articolo pubblicato da WWD che dà l’uscita di Michele per certa, citando fonti anonime. Una certezza che spinge la testata USA a prevedere che la notizia potrebbe essere ufficializzata a breve. Addirittura già entro le serata di oggi.

Aria di divorzio

Il matrimonio tra Alessandro Michele e Gucci, celebrato a gennaio 2015, starebbe per concludersi. Una fonte anonima citata da WWD afferma che a Michele “è stato chiesto di avviare un forte cambiamento nello stile” per rilanciare la griffe. Lo stilista, però, ha rifiutato. Un’altra fonte ha invece affermato che François-Henri Pinault, CEO di Kering, casa madre di Gucci, vuole con forza un cambio di passo per il marchio di punta del suo gruppo.

Investitori concordi sul cambio di rotta

Michele è entrato a far parte dell’ufficio stile di Gucci nel 2002, dopo un periodo come senior designer di accessori presso Fendi. Da quando è diventato direttore creativo, gennaio 2015, Gucci ha vissuti alcuni anni di boom che hanno portato la griffe a porsi l’obiettivo dei 10 miliardi di euro di fatturato. Da qualche trimestre, però, Gucci ha rallentato la sua corsa (ma era fisiologico, data la crescita e lo scoppio della pandemia), registrando, però, performance inferiori sia a quelle degli altri marchi della scuderia Kering, sia a quelle dei suoi rivali. Ecco, quindi, nascere i rumors sulla poltrona traballante di Michele. “Dopo 7 anni alla guida del motore creativo di Gucci, potrebbe essere giunto il momento di cambiare. Gli investitori istituzionali sembrano essere concordi nel ritenere che sia necessario un nuovo approccio per ravvivare il marchio”, spiegano gli analisti di RBC in una nota ripresa da Reuters. (mv)

Nella foto: a destra Alessandro Michele (Shutterstock 2019), a sinistra, un recente outfit Gucci disegnato dallo stilista

Leggi anche: