Il 2018 d’oro della carne: USDA prevede 14 mesi di crescita di produzione e patrimonio bovino

Aumentano la produzione globale, le esportazioni e il patrimonio bovino. Le stime del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) per i prossimi 14 mesi della zootecnia mondiale sono rosee. Entro la fine del 2018 crescerà il numero totale di bovini posseduti dagli allevamenti: il totale dei capi supererà la soglia del miliardo (erano 988,5 milioni di unità nel 2016) grazie soprattutto alle espansioni di India, Brasile e Uruguay. In trend positivo anche la produzione di carne rossa, che nel 2018 segnerà il +2%, per un totale di 62,5 milioni di tonnellate commerciate (erano 60,4 nel 2016). A stimolare il mercato sarà l’aumento dell’import da parte di Stati Uniti e, ancora di più, Cina: mentre nel 2016 Pechino ha comprato 818.000 tonnellate di carne da produttori esteri, nel 2018 la spesa supererà il milione.