5 anni di lavoro: la pelle di vitello Vitelco è 100% tracciabile

“Ce l’abbiamo fatta!”. L’olandese Vitelco Leather ha annunciato così, attraverso i suoi canali social, di essere riuscita a creare un sistema di tracciabilità dal singolo vitello a ciascun prodotto finito. Un successo che arriva al termine di 5 anni di lavoro in collaborazione con il gruppo chimico Stahl. La nuova pelle tracciabile al 100% sarà commercializzata con il nome di ReVeal.

5 anni di lavoro

Vitelco Leather (ex Rompa Tanneries), conceria del gruppo Pali, ha avviato questo progetto insieme a Stahl nel 2016. Dopo cinque anni, quindi, annuncia che sarà tracciabile tutta la sua produzione di pelli di vitello. In altre parole: dall’animale al prodotto finito passando per ciascuno dei processi di lavorazione. Conseguenza: tutte le 7.000 pelli di vitello che Vitelco produce ogni settimana entreranno in vendita con il nome di ReVeal.

Il sistema di tracciamento

“Abbiamo sviluppato il sistema con un partner per applicare fori alle pelli fresche utilizzando una soluzione laser – spiega a internationalleathermaker.com Twan de Bie, CEO di Vitelco Leather -. Questo codice è direttamente collegato al nostro database. Durante il processo, il codice viene letto con una fotocamera speciale che può leggere il codice anche sotto la pelle utilizzando una fonte di luce. Quindi, anche in condizioni di scarsa illuminazione”.

Il commento

“La nostra è una catena di approvvigionamento completamente integrata, quindi possiamo risalire agli animali fino ai loro allevamenti” spiega de Bie. “Abbiamo ideato un sistema con cui possiamo tracciare al 100% la nostra produzione offrendo così ai clienti la massima tranquillità quando si tratta di questioni delicate”. Per esempio, “il benessere degli animali, la deforestazione, l’uso di suolo e la protezione dell’ambiente. Possono così essere certi che con le nostre pelli non avranno nulla a che fare con questi problemi”.

Immagini tratte da vitelcoleather.com e (nel riquadro al centro) da internationalleathermaker.com

