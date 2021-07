USDA, mezzo miliardo (e non solo) per la zootecnia indipendente

Mezzo miliardo di dollari per potenziare le attività di allevamento e macellazione di imprese di piccole e medie dimensioni. USDA (United States Department of Agricolture) ha annunciato massicci investimenti per sostenere l’attività la zootecnia indipendente. L’obiettivo è aumentare la concorrenza sul mercato agricolo, come disposto dal presidente Joe Biden, e rendere la catena del valore più strutturata e variegata. Oltre allo stanziamento di fondi diretti, che serviranno inoltre per sostenere la ripresa dopo il picco della pandemia, USDA prevede attività per aprire nuovi mercati ad agricoltori e allevatori.

Mezzo miliardo di dollari

USDA, dicevamo, ha annunciato massicci investimenti per sostenere agricoltori e allevatori americani. Complessivamente, il dipartimento ha stanziato 500 milioni di dollari che saranno utilizzati per diverse attività. Il piano nasce dall’intenzione di aumentare la capacità produttiva del sistema statunitense e migliorare la concorrenza. Nello specifico, il programma USDA trae le risorse dall’American Rescue Plan e si rivolge alle filiere della carne bovina e avicola. Parte dei fondi serviranno a sostenere la ripresa dell’attività di piccoli e piccolissimi produttori in seguito alle conseguenze della pandemia. Il piano, nel suo complesso, prevede inoltre interventi di promozione e regolamentazione.

Lotta al Covid e messe a norma

L’intervento di USDA sarà erogato attraverso sovvenzioni, prestiti e assistenza tecnica. In questo modo intende ridurre i colli di bottiglia della catena di approvvigionamento, sostenendo nuovi impianti di lavorazione. Ulteriori 55,2 milioni di dollari saranno spesi per aiutare le aziende piccole e piccolissime a mettere a norma gli impianti per superare rigidi standard di ispezione, mentre altri 100 milioni per affrontare costi imprevisti e ricadute della pandemia.

Regole stringenti e apertura internazionale

Tra gli interventi anche una revisione del Packers and Stockyards Act, il pacchetto di norme a contrasto della concorrenza sleale. Anche in questo caso USDA annuncia interventi a sostegno dei produttori più piccoli. Il dipartimento interverrà anche sull’etichettatura con l’obiettivo di garantire maggiore trasparenza ai consumatori. Infine l’USDA annuncia lo sviluppo di un piano per aumentare l’accesso di agricoltori e allevatori a nuovi mercati, promuovendone la capacità di ricevere un giusto profitto. (art)

