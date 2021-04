A Cuba il nuovo macello El Tablón va bene e progetta una conceria

Più bistecche e ora nuove pelli. A Cuba gli affari del nuovo macello El Tablón procedono speditamente dopo la sua inaugurazione. Spunta all’orizzonte la prospettiva di costruire una conceria accanto all’industria zootecnica.

Il nuovo macello El Tablón

A Cuba il nuovo stabilimento di El Tablón opera a pieno regime. Come riporta l’agenzia acn.cu, il macello inaugurato un anno fa nella provincia di Cienfuegos prevede di lavorare entro l’anno 450 tonnellate di carne. In questo modo si potrà inserire in nuovi mercati. Lo stabilimento possiede una piattaforma sanitaria per la macellazione degli animali nel rispetto delle misure igieniche. Allo stesso modo rispetta gli standard per la lavorazione delle carni, il loro confezionamento, l’etichettatura e il congelamento, al fine di consegnare i prodotti in condizioni ottimali. Anche grazie ai buoni risultati, la società ha elaborato il progetto per la costruzione di una conceria accanto al macello. Il nuovo impianto consentirebbe la lavorazione della pelle bovina e quella di altri animali come ovini e caprini. Javier Alejandro Feijoo Caraballo, responsabile marketing dell’azienda, ha assicurato che la conceria sarà in grado di realizzare una gamma di prodotti con queste pelli conciate: selle, sgabelli, stivali e oggetti di selleria simili. (art)

