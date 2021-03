A gennaio l’export di materia prima USA cresce

A gennaio aumentano le esportazioni a stelle e strisce, ma calano i prezzi. Il Leather and Hide Council of America (LHCA) ha reso noti i risultati delle vendite all’estero di materia prima USA. I dati mostrano un incremento sostanziale in termini di volume, specie per le pelli sotto sale, a fonte del calo del fatturato estero. A determinare tale dinamica è la riduzione dei prezzi.

Materia prima USA

Secondo i dati elaborati da LHCA, nel mese di gennaio gli Stati Uniti hanno esportato circa 2,2 milioni di pelli, di cui 1,95 milioni di pelli grezze e 260.000 di wet blue. Ciò determina un incremento in termini di volume del 10,5% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. A trainare le vendite all’estero sono le pelli salate, che segnano il +17%, mentre quelle di wet blue hanno registrato una contrazione del 21% sul 2020.

Ma calano i prezzi

Il valore delle merci esportate nel periodo ha però subito un calo complessivo del 14,3%. Il wet blue, in particolare, ha ceduto il 25%. Il prezzo medio delle pelli grezze esportate ha raggiunto i 29,93 dollari, contro i 38,02 dell’anno precedente (-21%). Il wet blue ha toccato i 101,10 dollari contro i 107,22 dell’anno precedente (-5,7%). (art)

