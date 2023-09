Australia, i trend di export della carne bovina e ovicaprina

Bene le carni rosse, che nel mese di agosto migliorano il record mensile di dicembre 2019. Ancora meglio le ovicaprine, specie l’agnello. I trend di export elaborati da MLA (Meat and Livestock Australia) vedono nel 2023 la zootecnia australiana confermare le quote di mercato o addirittura migliorarle. Come? Approfittando dei riequilibri delle filiere altrui (come nel caso degli States) o dei nuovi accordi di libero scambio (come nel caso del Regno Unito).

I trend dell’export

A proposito delle carni rosse, MLA registra ad agosto un export di 102.000 tonnellate: vale a dire il +11% su base annua e il miglior risultato mensile da dicembre 2019. Merito dei mercati del Nord America: negli USA (+71%) il prodotto australiano ha sopperito alla minor disponibilità di quello nazionale. Nello stesso mese mentre il montone ha segnato il +29% e la capra il 22%, ma tra le ovicaprine è l’agnello a segnare il più significativo risultato di export (con oltre 31.500 tonnellate, il +21% su base annua). A sostenere l’exploit sono state la Cina, che da sola ha comprato più di 7.000 tonnellate (+47%), e il Regno Unito (+174%).

La prospettiva nell’anno

Guardando ai risultati nei primi 8 mesi dell’anno, MLA nota che l’agnello con 205.111 tonnellate già esportate non solo ha fatto +10% sul 2022. Ma ha anche gettato le basi per chiudere il 2023 al di sopra della stima di 462.000 tonnellate totali di export. La carne rossa, invece, è in linea con l’obiettivo di 678.000 tonnellate nei 12 mesi.

