Australia, mandrie in ricostruzione e conferimenti su del 15%

Nel primo trimestre del 2023 l’Australia segna conferimenti su del 15% su base annua (per una differenza di 202.900 capi). Secondo Australian Bureau of Statistics (ABS), il valore è in crescita del 5% sul periodo precedente. Nel dettaglio la macellazione totale di bovini per il periodo è di 1,54 milioni di capi. Da gennaio a marzo l’FSR (il tasso che misura il numero di bovine in rapporto al totale) è stato in media del 42,4%. Vale in aumento di circa lo 0,4% rispetto all’ultimo trimestre, ma ben al di sotto della soglia del 47%, che indica se il patrimonio bovino si sta incrementando o è in riduzione.

Conferimenti su del 15%

Per l’associazione di categoria MLA, riporta ILM, il dato indica una ricostruzione della mandria bovina a livello nazionale. L’ aspettativa è che questa raggiunga il suo livello più alto nel decennio, arrivando a 28,8 milioni di capi. Intanto, la macellazione degli agnelli è aumentata del 13% su base annua, con un totale di 5,7 milioni di agnelli lavorati. La macellazione del montone ha registrato un aumento su base trimestrale del 37,5% e su base annua del 54%, per un totale di 2,36 milioni. Il dato, secondo MLA, rappresenta la più alta macellazione trimestrale di montone dal quarto trimestre del 2019. (cjd)

Foto da shutterstock

