Azioni Marfrig per un miliardo tornano nelle mani del fondatore

Marcos Molina accresce la sua quota di azioni Marfrig. L’imprenditore brasiliano, fondatore del colosso della carne, ha investito 1 miliardo di real nella società arrivando quasi a raddoppiare la propria partecipazione. L’operazione di Molina rappresenta il maggior acquisto di quote dell’azienda finora avvenuto.

Azioni Marfrig

Come riportano diversi media locali, l’imprenditore brasiliano Marcos Molina ha investito circa 1 miliardo di real – qualcosa come 155 milioni di euro – nell’acquisto di quote di Marfrig. Lo stesso Molina ha fondato il colosso della carne nel maggio del 2000. Finora Molina deteneva il 34% delle quote dell’azienda. Con questa nuova operazione l’imprenditore arriva a detenerne quasi il 50%.

Previsioni di crescita

Secondo estadao.com.br, finora la più grande operazione finanziaria era avvenuta nel 2019. Ai tempi un istituto di credito ha ceduto la propria quota attraverso un’offerta pubblica di azioni. La società stessa ne approfittò per un buyback del valore di circa 400 milioni di real. Lo stesso quotidiano brasiliano sostiene, attraverso proprie fonti, che Molina avrebbe effettuato l’operazione perché intravede ampi margini di crescita dell’azienda. Negli ultimi 12 mesi, infatti, il titolo di Marfrig è cresciuto del 26%. (art)

