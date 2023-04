L’idea di tracciabilità della collezione Vita di Sørensen Leather

Uno schema di tracciabilità che consente grazie alla marchiatura laser di risalire da ciascuna pelle all’animale dalla quale deriva. Una certificazione che garantisce l’attenzione all’animale welfare degli allevamenti d’origine. La collezione Vita di Sørensen Leather, commerciale danese specialista in pelli per design e contract, si propone come progetto pilota per un materiale al 100% trasparente sulla propria storia.

La collezione Vita di Sørensen Leather

La collezione è, al momento, pilota. L’offerta consiste in una pelle anilina, conciata al vegetale, proposta in colore cognac (la possibilità di colori diversi dipende dai minimi d’ordine). L’aspetto più interessante di Vita (l’azienda ha scelto la parola latina, che per il pubblico italiano non ha bisogno di traduzione) è proprio quello di integrazione delle competenze. Al 100% danese. Sørensen Leather ha collaborato con il gruppo della pelle e della carne Himmerlandskød, che a sua volta cura un progetto di tracciabilità con allevamenti dello Jutland settentrionale. A fornire il sigillo di qualità è l’ente di certificazione Animal Protection Denmark, cui aderiscono circa 50 aziende impegnate nella tutela welfare animale. Sørensen Leather, fondata nel 1973, è un’azienda a gestione familiare (al momento c’è la seconda generazione al comando) presente in 40 mercati.

Foto da Sørensen Leather

