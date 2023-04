Come è iniziato il 2023 della pelle di USA e Brasile

È possibile farsi un’idea di come è iniziato il 2023 delle filiere della pelle di USA e Brasile. Emerge il segno meno dalle rilevazioni sui mesi di gennaio e febbraio di Leather and Hide Council of America per l’export delle pelli grezze bovine. Sono oltre 4,2 milioni di pelli (-14% su base annua), per un valore di 130,3 milioni di dollari. Il mercato cinese e di Hong Kong, che rappresenta oltre la metà dell’export di pelli grezze statunitense, segna una flessione di nove punti percentuali nel valore di interscambio. Da segnalare il dato delle esportazioni verso l’Italia: tra gennaio e febbraio sono arrivati più di 40.000 pelli grezze dagli Stati Uniti, con un +28% su gennaio e febbraio 2022. Ma il valore dell’interscambio segna il -8%, pari a poco meno di un milione di dollari.

Come è iniziato il 2023 degli USA

La flessione nel report LHCA è visibile anche per i semilavorati. Le circa 520.000 pelli wet blue statunitensi esportate valgono 55,3 milioni di dollari (-13%). In questo caso Cina e Vietnam sono stati i mercati meno disposti all’acquisto, con rispettivamente un -42% e un -56% rispetto ai primi due mesi del 2022. Discorso inverso per il mercato italiano, che vale nel periodo la quasi totalità della domanda europea e che ha recepito 247.507 pelli semilavorate per un valore di 27,5 milioni di dollari (+41%).

Il primo trimestre brasiliano

CICB ha analizzato il primo trimestre della concia brasiliana sulla base dei dati SECEX. Ne risulta che su base annua crescono i volumi esportati in Cina e Italia, mentre si registra una flessione verso gli Stati Uniti (in calo del 20,9% in valore e del 4,7% in superficie). In termini numerici e a livello globale l’export brasiliano di pelli lavorate e semilavorate ha totalizzato 278,4 milioni di dollari, il 16,1% in meno rispetto allo stesso periodo del 2022, ma con 39,2 milioni di metri quadrati, in aumento del 5,4%. La Cina (senza Hong Kong) resta il mercato di riferimento, con una riduzione degli introiti del 2,6% ma un aumento del 18,1% nei metri quadri esportati in questa prima parte del 2023. Doppia lettura per l’export di pelli brasiliane verso l’Italia: -28,7% in valore ma +7,3% in metri quadri. (aa)

