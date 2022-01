Il 2021 della carne argentina, che ora affronta caldo e siccità

Meno capi macellati, ma più pesanti. La carne argentina tira le somme del suo 2021 e guarda al futuro prossimo con preoccupazione. Perché? A causa di un’ondata di caldo anomalo e della siccità che travolgono l’intero Sud America. Nel 2021 i macelli argentini hanno lavorato 1 milione di capi in meno rispetto al 2020 (-7,4%), segnando il volume di lavoro più basso degli ultimi 4 anni. Scende in maniera minore anche la produzione di carne. Ciò dipende dall’aumento del peso medio dei bovini.

Il 2021 della carne argentina

Secondo la Camara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (CICCRA), l’Argentina ha chiuso dicembre con un totale di 1,134 milioni di capi macellati (-5,6% su base annua). Questi numeri portano il totale dei capi lavorati nel corso del 2021 a 12,967 milioni (-7,4%). È il dato più basso degli ultimi 4 anni. A dicembre l’Argentina ha prodotto 260.000 tonnellate di carne di manzo (-3,8%). Come spiega CICCRA, il minor calo della produzione di carne rispetto alla macellazione “è il risultato dell’aumento annuo dell’1,8% del peso medio all’anno dell’animale (229 kg)”. Nell’intero anno, i macelli argentini hanno prodotto 2,977 milioni di tonnellate di carne.

Caldo esagerato

Intanto nell’emisfero australe è estate e in tutto il Sud America si registra una grande siccità. Negli ultimi 15 giorni, in particolare, le piogge sono cessate e la temperatura ha superato i 40 gradi. In alcune regioni dell’Argentina, come riporta news.agrofy.com.ar, gli allevatori stanno svezzando precocemente i vitelli per alleggerire le vacche in allattamento. Ciò, secondo gli esperti, potrebbe portare a ottenere vitelli più leggeri e in generale periodi di produzione più difficili nei momenti di punta. Tali dinamiche potrebbero far propendere gli allevatori per ridurre gli investimenti in bovini e quindi nel patrimonio zootecnico, con tutte le conseguenze del caso. (art)

