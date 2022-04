In Zimbabwe ci credono: dieci milioni per la filiera della pelle

Dieci milioni di dollari per sostenere la filiera della pelle. Il governo dello Zimbabwe ha stanziato un nuovo fondo per aiutare le aziende ad agganciare una crescita che, secondo le sue previsioni, dovrebbe attestarsi intorno al 40% nei prossimi 9 anni.

Dieci milioni per sostenere la filiera della pelle

Il governo dello Zimbabwe sta cercando di sostenere la filiera della pelle per incrementare le vendite all’estero e ottenere valore aggiunto dal settore. A tale scopo, come riporta herald.co.zw, ha annunciato lo stanziamento di un fondo da 10 milioni di dollari. Il denaro sarà messo a disposizione per il miglioramento della catena del valore, compresa la sostituzione dei macchinari e la riorganizzazione interna delle aziende. In questo modo dovrebbero riuscire ad adeguarsi agli standard internazionali.

Agganciare la crescita

Secondo le previsioni dell’ente di promozione ZimTrade, le esportazioni di pelle e relativi manufatti del Paese africano dovrebbero crescere del 40% entro il 2030, partendo dagli attuali 30 milioni di dollari. “Nonostante il calo del 2017, le esportazioni sono rimaste sopra i 30 milioni di dollari. Le importazioni, invece, hanno registrato una tendenza al ribasso rispetto al picco di 16,9 milioni di dollari del 2018 fino ai 9,4 milioni del 2020″ spiegano i vertici di ZimTrade a herald.co.zw. Secondo i dati dell’ente, il 96% dell’export del settore riguarda materia prima conciaria.

