Minerva: tracciamento satellitare per i fornitori in Paraguay

Un po’ come se fosse Il Grande Fratello Bovino: Minerva Foods ha annunciato di aver raggiunto il tracciamento satellitare completo di tutti i suoi “fornitori diretti” in Paraguay. Parliamo complessivamente di oltre 3.000 aziende agricole, che coprono una superficie di circa 11,8 milioni di ettari. Saranno interamente mappate attraverso un sistema già utilizzato per controllare anche altri milioni di ettari nel resto del Sud America.

Il tracciamento satellitare di Minerva Foods

Il colosso sudamericano della carne ha annunciato di aver raggiunto “il 100% del tracciamento dei fornitori diretti” in Paraguay. Lo strumento utilizzato si chiama SMGeo, sistema sviluppato da NicePlanet Geotechnology e che Minerva già utilizza in altri Paesi per un totale di 26 milioni di ettari monitorati in tutto il Sud America.

Il commento

“Si tratta dell’ennesimo traguardo raggiunto in coerenza con gli obiettivi fissati nella nostra strategia di sostenibilità – dichiara Taciano Custódio, Global Director of Sustainability di Minerva Foods -. Il monitoraggio degli allevamenti dei fornitori diretti continuerà ad essere condotto con un processo intelligente, costantemente migliorato. Con questa tecnologia monitoriamo gli acquisti di animali presso i nostri stabilimenti e garantiamo il pieno rispetto socio-ambientale dei nostri fornitori. Oltre al Brasile e ora al Paraguay, raggiungeremo il monitoraggio completo in Colombia nel 2023. Poi: in Uruguay entro il 2025 e in Argentina entro il 2030″.

