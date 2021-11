Tyson Foods pareggia i volumi, ma fa +14% in valore in bilancio

Ricavi in crescita e previsioni eccellenti. Tyson Foods chiude il quarto trimestre dell’anno fiscale con numeri positivi che permettono di scrivere in bilancio ricavi per 47 miliardi di dollari. Nell’ultimo quarter (terminato il 2 ottobre) il gruppo incassa 12,8 miliardi. “Stiamo entrando nell’anno fiscale 2022 con grande slancio”, nota la società. L’obiettivo è chiudere il prossimo anno fiscale con vendite a 51 miliardi di dollari. Calano, però, i volumi di vendita.

I ricavi in bilancio

Tyson Foods ha chiuso il quarto trimestre con vendite pari a 12,81 miliardi. Meglio anche dei 12,66 miliardi previsti dagli analisti. Il colosso della carne aveva chiuso lo stesso “quarter” dell’anno precedente con 11,46 miliardi di fatturato. L’utile netto è passato da 654 milioni di dollari a 1,36 miliardi. Le vendite di carne bovina hanno portato incassi per 5 miliardi di dollari (+32,7% su base annua). In termini di volume Tyson Foods segna un calo del 15,4%. Il confronto sui 12 mesi segna +0,3% in termini di volume e +14% in termini di valore (da 15,74 a 17,99 miliardi).

Previsioni eccellenti

“Abbiamo davanti a noi enormi opportunità – spiega Donnie King, presidente e CEO di Tyson Foods -. Stiamo entrando nell’anno fiscale 2022 con grande slancio e ci impegniamo a fornire forti ritorni per gli azionisti “. La società ha reso noto che nel nuovo anno fiscale conta di registrare vendite comprese tra i 49 e i 51 miliardi di dollari. “Abbiamo ottenuto una performance record nel segmento delle carni bovine – conclude King –. Per favorire il miglioramento continuo e un processo decisionale più rapido, stiamo lanciando un nuovo programma di produttività. È progettato per offrire oltre 1 miliardo di dollari di risparmi annuali entro la fine del 2024. Il piano include l’eccellenza operativa e funzionale, soluzioni digitali, automazione e tecnologie avanzate”. (art)

