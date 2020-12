A OTB piace Jil Sander: tutti i rumor portano all’acquisizione:

A OTB piace Jil Sander. Secondo i rumors che stanno rimbalzando da Milano a New York, il gruppo guidato da Renzo Rosso (nella foto Imagoeconomica) ha intrapreso trattative esclusive con Onward Holdings, proprietaria del marchio. Dopo Moncler (che ha acquisito Stone Island) e Exor (che ha rilevato Shang Xia), anche OTB starebbe per fare la sua mossa al fine di ingrandirsi.

La notizia è stata battuta da WWD. Alla stessa testata OTB, pur non confermando il rumor, esprime la volontà di espandersi attraverso acquisizioni. “È vero che stiamo valutando diverse opportunità e aziende attualmente sul mercato – si legge –. Vogliamo aumentare la nostra massa critica”. La testata USA va oltre e riporta che la giapponese Onward Holdings avrebbe scelto Nomura come consulente per trattare in via esclusiva con OTB.

Il gruppo

Il portafogli di OTB (Only The Brave) oggi comprende i marchi Diesel, Maison Margiela, Marni, Viktor & Rolf e una partecipazione di minoranza in Amiri. Oltre a queste, OTB ha le società di produzione Staff International e Brave Kids. Jil Sander è controllata da Onward Holdings Co., gruppo di abbigliamento quotato a Tokyo, che ha acquistato il marchio nel 2008. Il brand è stato fondato in Germania nel 1968 dall’omonima stilista ed è stato nel controllo di Prada dal 1999 al 2006. Oggi i direttori creativi sono Luke e Lucie Meier. (mv)

