Ai Millennial non piacciono le pellicce? Macché, faranno crescere il mercato

Rihanna, Kim Kardashian, Beyoncé. E ancora: Bella Hadid, Cara Delevigne, Kendall Jenner, Adwoa Aboah. Tutte giovani, tutte amate e seguite, tutte influencer. E tutte impellicciate. Se tre indizi fanno una prova, Business of Fashion ne raccoglie abbastanza per porsi la domanda: ma vuoi vedere che, contrariamente a quanto sostiene un luogo comune ben radicato a certi livelli, ai Millennial le pellicce piacciano? Già, perché è idea comune (Gucci è solo l’ultima manifestazione) che “moda etica” (etichetta abbastanza ampia da significare tutto e il contrario di tutto) e pellicce non possano andare d’accordo. Non solo: a certi livelli, forse disorientati dalla potenza mediatica di sigle come PETA, sono persuasi che le giovani generazioni di consumatori provino tutte e alla stessa maniera avversione per la pelliccia. Non è così. BOF riporta che tra il 2012 e il 2016 nel Nord America il mercato è cresciuto del 2%. Ci sono le premesse per credere che, mentre i Baby Boomers hanno rallentato gli acquisti di pellicce, i Millennials torneranno a spendere su visoni e cincillà.