Brooks Brothers sceglie di cambiare stilista, Chloé è costretta

Natacha Ramsay-Levi (nella foto) non è più direttrice creativa di Chloé. Si è dimessa ieri 3 dicembre. E così Richemont, che possiede il brand, è costretta a cercare un sostituto. Brooks Brothers sceglie, intanto, di cambiare stilista e ingaggia Michael Bastian.

Il divorzio in Chloé

È almeno da febbraio scorso che gli addetti ai lavori ipotizzano un cambio alla guida di Chloé. Le vendite vanno bene grazie alle borse: ma quelle disegnate dalle stiliste precedenti, non da Ramsay-Levi. Ora è arrivato il divorzio. “Negli ultimi mesi di turbolenze sanitarie, ho pensato ai cambiamenti che vorrei vedere nel nostro settore – ha detto Ramsey a BoF –. E a come farli combaciare al meglio con i miei valori creativi, intellettuali ed emotivi. È questa riflessione che mi fa considerare il mio futuro in modo diverso”. In autunno, a dirla tutta, le voci di una sua partenza erano già aumentate. Diversi membri del suo team creativo hanno già lasciato Chloé.

Brooks Brothers sceglie

C’era da aspettarsi novità con il nuovo assetto proprietario di Brooks Brothers. Authentic Brands Group e Simon Property Group hanno prima nominato Ken Ohashi come presidente. Ora hanno individuato in Michael Bastian il nuovo direttore creativo unico. Business of Fashion scrive che Zac Posen, direttore creativo del womenswear, ha lasciato l’attività. Bastian è un ex direttore creativo di Ted Baker e Bergdorf Goodman. (mv)

