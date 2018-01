Campania: Camera Regionale della Moda al via. Ne fanno parte Michele De Maio e Pasquale Della Pia

“Innovazione e internazionalizzazione sono le direttrici di marcia da seguire per consolidare ed espandere un comparto dalle grandi tradizioni, che deve saper affrontare le sfide poste dalla globalizzazione, dalla concorrenza spesso sleale con cui le nostre produzioni si scontrano e, soprattutto, tutelare e valorizzare i propri valori identitari”. Firmato Luigi Giamundo, imprenditore (e presidente dell’Associazione del Vero e del Falso di Napoli) tra i componenti della neonata Camera Regionale della Moda in Campania, definita “un risultato importante per il nostro sistema produttivo”. Della Camera fanno parte anche Michele De Maio (DMD Solofra) in rappresentanza di UNIC (Unione Nazionale Industria Conciaria) e Pasquale Della Pia (Deimille) referente di Assocalzaturifici. A loro si affiancano Maurizio Marinella (E.Marinella), Domenico Menniti (Harmont&Blaine), Giovanna Paone (Kiton), Gustavo Ascione (San Leucio Textile).