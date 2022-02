Capasa chiede al Senato aiuti alla moda nel decreto Sostegni Ter

Nel 2021 il fashion system italiano ha recuperato dai danni del Coronavirus: ma solo in parte. Mentre il 2022 si presenta con enormi sfide (come il caro bollette) e diverse criticità legate proprio alle scelte del legislatore (come il patent box). Il decreto Sostegni Ter non può non tener conto della moda, che “continua ad essere una filiera strategica per la ripresa economica del Paese”. Lo ha ricordato Carlo Capasa, presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI), in audizione presso la commissione Bilancio del Senato.

Lo stato dell’arte

“La moda italiana ha perso, solo nel 2020, 24 miliardi di euro – recita la nota di CNMI rilanciata da Adnkronos –. Ne ha recuperati 16 nel 2021”. Bene così? Niente affatto. Perché “oggi il settore si confronta con gli aumenti vertiginosi che stanno vessando tutta l’industria – continua Capasa (nella foto, Imagoeconomica) –. Come l’energia elettrica, ma non solo. Il settore ha visto i costi della logistica toccare il +300%: ecco perché servono ancora provvedimenti che aiutino a calmierare e ristorare questi aumenti”.

Cosa ci vuole nel decreto Sostegni Ter

CNMI chiede anche che il Governo confermi le misure di sostegno agli affitti: “Se l’export vola, il commercio interno soffre ancora e deve essere aiutato”. In questo senso, l’associazione si aspetta anche che il decreto mantenga le norme che prevedono un credito d’imposta proporzionale alle rimanenze in magazzino. Ci sono poi la nota dolente del patent box, agevolazione fiscale alla quale per ora le aziende della moda non possono accedere (eppure “la competitività del made in Italy si gioca su innovazione e creatività”). E la questione reshoring: “È il momento giusto perché le nostre produzioni rientrino in Italia – conclude Capasa –, ma servono misure ad hoc”.

