Cinquant’anni e non sentirli: i piani di Stefano Ricci e Doucal’s

Cinquanta anni e non sentirli. Quest’anno Stefano Ricci e Doucal’s nel 2023 compiono il mezzo secolo di attività. Le due storie sono accomunate (fatte le debite proporzioni) anche dall’andamento positivo degli affari e dalle prospettive altrettanto buone. Stefano Ricci prevede di chiudere il 2022 a 150 milioni di euro. Doucal’s parte dai 15 milioni di euro del 2019 e stima di crescere del 20% quest’anno.

Ricci in Egitto

A proposito dei piani di Stefano Ricci e Doucal’s, partiamo dal primo brand. Che nel sontuoso evento svolto in Egitto ha presentato 10 borse in coccodrillo, con tracolla in oro e brillanti. E in coccodrillo è anche il leggerissimo giubbino da uomo. Stefano Ricci, dicevamo, chiuderà il 2022 a 150 milioni di euro (+20% sul 2021), tornando ai livelli del 2019. La quota export dei ricavi è dell’80%. USA ed Europa hanno compensato Cina e Russia. L’azienda ha razionalizzato le proprie operazioni durante la pandemia. “Creare un marchio oggi è davvero difficile, c’è molta concorrenza. Ma ho sempre rifiutato l’attrazione per i grandi numeri, preferendo scommettere sulla qualità”, ha detto il fondatore a Fashion Network. “Dopo il Covid il panorama è cambiato – ha aggiunto Niccolò Ricci, figlio del fondatore e CEO dell’azienda –. Stiamo vivendo un momento di grande opportunità e ci aspettiamo una crescita esponenziale nel prossimo biennio”.

In piena salute

Doucal’s compirà 50 anni nel 2023. Si presenterà al compleanno in piena salute. “L’azienda ha registrato un incremento dell’80% dal 2020 a oggi, recuperando il fatturato perso durante il Covid – ha affermato a MFF il CEO del calzaturificio di Montegranaro, Gianni Giannini –. Per l’anno in corso ci aspettiamo un’ulteriore performance del +20%, che era il nostro trend costante fino al 2019”. L’anno si era chiuso con un fatturato che sfiorava i 15 milioni di euro. La quota export attuale è del 60%. Per svilupparla sono in programma investimenti in Centro e Nord Europa e nel mercato russo. A novembre il marchio sbarcherà in Qatar e lo sguardo è già rivolto a Giappone e Nord America. (mv)

