Classifica delle top manager: Miuccia prima, sorpresa Le Divelec

Nella classifica delle top manager italiane stilata da Reputation Science spiccano diverse protagoniste del fashion nostrano. Prima in classifica è Miuccia Prada, stilista (nella foto a sinistra) alla guida dell’omonimo brand. Nella top ten c’è anche Micaela Le Divelec Lemmi. Una sorpresa, forse, dal momento che la manager (nella foto al centro) viene da mesi in cui si parla di lei soprattutto perché in uscita da Salvatore Ferragamo. Ma in alta classifica il vero nome che non t’aspetti è un altro.

Classifica delle top manager

Reputation Science calcola l’andamento reputazionale delle manager sia sui cosiddetti canali web 1.0 (media e menzioni varie), che su quelli 2.0 (blog e social). L’aggiornamento conferma Miuccia Prada al primo posto e la vede assestarsi al 21esimo nella graduatoria Top 100 generale. La stilista, spiegano gli autori, conferma la propria leadership grazie alle performance finanziarie del brand che guida col marito Patrizio Bertelli e alla ventata di novità portata dalla collaborazione con Raf Simons. Nella top ten della classifica femminile, dicevamo, si trova anche Le Divelec Lemmi: l’ormai ex CEO di Ferragamo è al contempo 75esima nella top 100. Meglio posizionata in classifica è, invece, Elisabetta Franchi. La designer e imprenditrice (nella foto a destra) perde una posizione rispetto alla precedente edizione della Top Manager Reputation Donne, ma dal suo quarto posto sgomita tra manager della finanza (Patrizia Greco, presidente di MPS, terza) e tycoon (Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e Mondadori, quinta)

Foto da topmanagers.it

