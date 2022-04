Europa? Su La Conceria gli imprenditori la definiscono “un guado”

“In mezzo a una guerra. In mezzo a una pandemia. In mezzo alle superpotenze economiche”. Insomma, in un guado (interminabile) tra difficoltà recenti o croniche, e ambizioni di ripartenza. È in questi termini che su La Conceria n. 4 gli imprenditori della pelle parlano del mercato europeo. Germania, Francia, Spagna, Portogallo sono ora il “crocevia dell’economia”, specie alla luce del fiato corto di Cina e Russia.

L’Europa? Un guado

Il titolo de La Conceria n. 4, in distribuzione tra gli abbonati nel mese di aprile, è “Il Mondo in cui Viviamo”. Una panoramica sullo scenario globale del mercato della pelle e del prodotto in pelle. Che parte dalla guerra in Ucraina e dai nuovi lockdown in Cina, ma non sottovaluta le note positive: come gli Stati Uniti, ad esempio. Il viaggio riguarda anche i Paesi europei: mercati maturi e, al contempo, ambite location per la ripartenza.

Con chi ne parliamo

Di Europa parliamo con Salina Ferretti (Falc), Marco Cappella (calzaturificio Rossi) e Sara Galli (calzaturificio Brunate). Non solo: anche con Paulo Martins (Ambitious), Mara Visonà (Visonà), Valentino Fenni (Meline) e Roby Spernanzoni (calzaturificio Spernanzoni). Con Gabriella D’Arcano, CEO del calzaturificio Frau, il focus è invece specificamente sull’Italia.

