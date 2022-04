I crucci del designer e della Cina, i colpi bassi del fast fashion

È bello essere un designer in rampa di lancio: fino a quando non devi confrontarti con i mostri sacri del settore. È bello essere un designer pieno di idee originali, fino a quando non ti becchi i colpi bassi del fast fashion. Così come è bello portare avanti progetti di espansione del retail in Cina, fino a quando non si pongono i grandi crucci della politica Zero Covid. La rassegna stampa della settimana ci regala tre occasioni di riflessione, con angolature e prospettive diverse, sulle insidie del business della moda. Alcune spinose, altre con le quali è più facile confrontarsi.

Partiamo da un’intervista tutto sommato positiva: quella de La Repubblica al 38enne Glenn Martens , dallo scorso autunno designer di Diesel. Come ci si relaziona a figure forti come Jean Paul Gaultier e Renzo Rosso ?, chiede l’intervistatore. “Attraverso il mio avvocato! Scherzo, anche se mettere le cose in chiaro prima è essenziale. Con Jean Paul è stato facile: si trattava di uno show una tantum, non ci sono stati conflitti. Da Diesel non dimentico mai che è la creatura di Renzo; abbiamo la stessa etica lavorativa, lo stesso senso del dovere, la stessa schiettezza, lo stesso rifiuto verso chi ci fa perdere tempo . Renzo mi ha detto che durante la sfilata s’è commosso due volte: direi che è stato contento del risultato”;

, che ha sbottato davanti ai colpi bassi del fast fashion: non è possibile che un designer dedichi la propria vita allo stile, è lo sfogo affidato ai social, e poi una multinazionale gli rubi le idee per fare cassa col minimo sforzo; Dalla stampa internazionale arrivano notizie piuttosto enfatiche sulla realizzazione di un nuovo mall a Guyiang, città nella provincia cinese del Guzhou. Il progetto è in grande e ci sta investendo il fior fiore del lusso europeo (da Louis Vuitton a Gucci). I lavori, però, vanno un po’ a rilento per le nuove ondate di restrizioni dovute alla pandemia. La Repubblica Popolare, come è noto, sta applicando una stringentissima politica di lockdown. Ecco, tra i piani del retail in Cina e il mercato cinese, ci si è messo il governo di Pechino.

