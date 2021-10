Il debutto di Shang Xia e gli obiettivi degli Agnelli nella moda

Una collezione di moda Ferrari sfilerà a Milano nel 2022? Probabile. Lo ha rivelato a Parigi Nicola Boari, Chief Brand Diversification Officer della casa di Maranello, a margine della sfilata di debutto di Shang Xia. In altre parole, la griffe che da fine 2020 fa parte del portafoglio di Exor, la holding della famiglia Agnelli guidata da John Elkann (al centro nella foto Imagoeconomica). Una sfilata iniziata con un cappotto in pelle bianca sfoderato (a destra nella foto), tanto per chiarire le idee sul futuro del brand cinese fondato nel 2010 da Jiang Qiong Er insieme a Hermès.

Il debutto di Shang Xia

Parlare alle nuove generazioni è l’obiettivo della collezione di Shang Xia che ha debuttato a Parigi. “Il nuovo stilista (Yang Li, ndr) ha dimostrato di capire bene le origini del marchio e di sapere come farlo arrivare a un pubblico più giovane” commenta Elkann a La Stampa.

Gli obiettivi degli Agnelli nella moda

Al di là della sfilata della griffe cinese, i riflettori restano fissi su Exor (che ha rilevato il 24% di Louboutin e ha lanciato Ferrari nel fashion system), in attesa dei suoi prossimi passi (e possibili investimenti) nel mondo della moda e del lusso. Elkann, però, ha dribblato le domande: “Quello che è positivo è che la moda si apre al mondo e il mondo si apre alla moda”. Ma a fornire un’anticipazione ci ha pensato Nicola: “Ferrari potrebbe sfilare a Milano l’anno prossimo. Stiamo decidendo ora”. (mv)

Leggi anche: