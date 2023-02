In 67 alla conquista di Seoul con gli Italian Fashion Days in Korea

Si è da poco conclusa la prima giornata di Italian Fashion Days in Korea. Gli operatori presenti segnalano un inizio piuttosto tranquillo, ma con un finale in crescendo che offre ottimismo per i prossimi due giorni. La fiera si svolge, infatti, fino a venerdì 3 febbraio presso S-Factory, spazio fieristico-espositivo situato nel quartiere di Seongdong-gu a Seoul.

Italian Fashion Days in Korea

Italian Fashion Days in Korea è descritta dagli organizzatori come “la più importante fiera della moda made in Italy in Corea”. Da oggi, 1° febbraio, fino a venerdì 3, 67 marchi italiani presenteranno le loro collezioni di abbigliamento, calzature, pellicceria, pelletteria e accessori (uomo e donna) ai buyer locali. L’iniziativa è realizzata in sinergia tra AIP, Assocalzaturifici, Assopellettieri e Sistema Moda Italia (associazioni che fanno parte di Confindustria Moda), con il sostegno di ICE Agenzia.

Alla conquista di Seoul

“Le aspettative per questa edizione sono moderate” commenta Giampietro Melchiorri, presente a Seoul con i marchi Alexander Hotto e Primabase. L’imprenditore spiega la sua partecipazione come la volontà di tornare nel mercato asiatico (Giappone compreso) in presenza. “Prima giornata? Nel pomeriggio si è vista una discreta affluenza di buyer coreani. Stiamo parlando di contatti, ricerca di nuovi partner e consolidamento di mercato. Oppure ti dicono Ci vediamo a Micam”.

Un mercato a sè

Fabiano Ricci, sostiene che il lusso in Corea è un mercato a sé. Per cui i prodotti premium o di fascia alta non hanno avuto lo stesso successo. “Per l’alto di gamma non c’è stata una crescita come nel lusso. Anzi, è accaduto l’inverso. Nella passata stagione alcuni ordini non si sono concretizzati a causa delle oscillazioni valutarie, con la svalutazione del Won, e per la situazione economica e geopolitica generale. Francamente è difficile fare previsioni per la stagione invernale 2023-2024”. (mv)

Leggi anche: