Lineapelle meets Seoul: i vincitori dei K Leather Creativity Award

E arrivò il giorno della premiazione. Questa mattina, in diretta sui social di Lineapelle e in collegamento con Seoul, sono stati consegnati i 4 K Leather Creativity Award. Rappresentano l’epilogo della seconda edizione di un percorso formativo di altissimo livello che Lineapelle ha sviluppato in collaborazione con Hongik University di Seoul.

Lineapelle meets Seoul

Il progetto creativo portava il titolo di RETHINK. Dove il suffisso RE intercetta una serie di valori di strettissima attualità. In altre parole, come spiega Lineapelle: “REcycle (riciclare), REusable (riutilizzabile), REinterpretation (reinterpretazione), REcreate” (ricrea), REinvent (reinventa) e REconnect (riconnetti). La premiazione svolta oggi rappresenta la conclusione di un percorso che (come abbiamo raccontato qui) è stato in grado di superare, nel 2020, le barriere imposte dalla pandemia. Arrivando a risultati di assoluto interesse e evidente qualità concettuale.

I vincitori dei K Leather Creativity Award

Due le categorie, Fashion Design e Industrial Design. Due i vincitori per ognuna, suddivisi tra gli altrettanti semestri di didattici a distanza.

Per il 1° semestre in area Fashion Design ha vinto Kim Min Ju con Coexistence, un “corsetto in pelle intrecciata che propone una moderna interpretazione dell’eleganza femminile” (foto a destra).

Per il 2° semestre in area Fashion Design vince Lee Mi Sun con Micro Mobility Driver Outfit. In altre parole, un progetto di abbigliamento che soddisfa le necessità di una mobilità urbana smart e di nuova generazione (foto a sinistra).

Il primo premio in area Industrial Design, relativo alla frequenza del primo semestre di formazione, è andato a Chung So Hee, con Celi Leather Table. Il concept declina in modo molto originale il “materiale pelle” nell’ambito dei complementi d’arredo (foto in basso al centro).

Infine, per secondo semestre in area Industrial Design, ha vinto Park Joo Hee con Princess Baridegi, un progetto di matrice artigianalartistica che si trasforma in un contenitore di storie.

