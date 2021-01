L’Inauguration Day di Biden e Harris è anche una questione di stile

L’Inauguration Day di Joe Biden resterà nella storia. Non solo come segno di una svolta politica, ma anche per una celebrazione con regole del tutto particolari. La firma del 46esimo Presidente degli Stati Uniti era contingentata e aperta a pochissime persone. Che hanno voluto lanciare un messaggio forte: l’unione. Lo hanno fatto, perché no, anche attraverso la scelta degli outfit. L’insediamento di Biden è stato (anche) una questione di stile. Ecco perché.

Inauguration Day

Quando Kamala Harris e Jill Biden hanno scelto i loro abiti, hanno deciso di fare delle vere e proprie dichiarazioni di stile. Il cappotto viola della vicepresidente è firmato dal giovane designer nero americano Christopher John Rogers. Il completo della first lady è, invece, del brand emergente Markarian. Le due donne mettono in luce talenti giovani della moda statunitense, nomi originali e indipendenti. Nella scelta delle scarpe invece si sono affidate a due firme del lusso britannico: Manolo Blahnik e Jimmy Choo (quest’ultimo però di proprietà del gruppo americano Capri Holdings).

Guanti di pelle

Durante l’inno nazionale lo sguardo è andato ovviamente alle mani sul petto e rivestite di guanti in pelle. Sia Joe Biden che la moglie (in pelle azzurra in tono al suo abito), sia Kamala Harris proteggevano le mani dal freddo con eleganti guanti in pelle.

Perché il viola?

La scelta di vestire con un completo viola di Kamala Harris non è un caso. Dopo due settimane – e quattro anni – di divisione, culminata con i disordini di Capitol Hill del 6 gennaio, il colore viola rappresenta il pluralismo politico. La miscela letterale di Republican Red e Democrat Blue. Il simbolismo del colore di unità, solidarietà e unione è stato anche il messaggio centrale del presidente Joe Biden. (mvg)

Nell’immagine, screenshot tratti da footwearnews.com (a destra) e bbc.com (a sinistra)

Leggi anche: