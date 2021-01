Le borse dell’addio dei Trump: una di lusso, l’altra nucleare

Il 20 gennaio 2021 passa agli annali come il giorno dell’insediamento di Joe Biden, 46esimo presidente degli Stati Uniti d’America. E, quindi, dell’addio dei Trump alla Casa Bianca. Come spesso capita, la stampa fashionista si concentra sulle scelte di stile: ed è un gran fiorire di titoli sui guanti di uno e sulle calzature dell’altro protagonista della cerimonia. Ma qui è sulla contrapposizione delle scelte di the Donald e della ex first lady Melania che ci vogliamo soffermare. I due hanno scelto accessori in pelle che raccontano molto della loro personalità e del loro stato d’animo.

Addio dei Trump

Dunque, iniziamo da Melania. Che anche questa volta si è voluta confermare una donna molto attenta al lusso, specie europeo. La signora per l’occasione portava ai piedi un paio di décolleté Louboutin e, soprattutto, al braccio la sua Birkin in coccodrillo. L’ex first lady è nota per amare l’iconico modello Hermès: qualche tempo fa D di Repubblica ha realizzato la fotogallery della sua collezione. Ma, per il commiato a Washington, ha scelto il pezzo pregiato: secondo le stime, la borsa vale 70.000 dollari.

Il nucleare

Donald, come è noto, non ha accolto con favore l’esito delle urne (per usare un eufemismo). Ha quindi disatteso diversi punti del protocollo del cambio della guardia. Ad esempio? Ha lasciato la Casa Bianca portandosi dietro la sua “football” (come la chiamano negli States), anziché lasciarla a Biden. Di che si tratta? È la borsa in pelle nera (ne esisterebbero in tutto tre o quattro esemplari, secondo gli esperti) affidata ai militari che seguono il presidente. Perché è importante? Nella football ci sono i codici che consentono all’inquilino della Casa Bianca, che oltre a essere capo del governo è anche comandante in capo delle forze armate, di disporre un attacco nucleare. La scelta di Donald in fatto di accessori, insomma, è meno modaiola di quella della moglie, ma certo più potente.

Nell’immagine, screnshot tratti da rainews.it (a sinistra) e da ilfattoquotidiano.it (a destra)

