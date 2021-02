Le borse M di Maje e Yza di Sandro ammorbidiscono il 2020 di SMCP

Il successo della piccola pelletteria. Quello dei modelli M di Maje (foto a destra) e Yza di Sandro (foto a sinistra). Sta in questi fattori il potenziale di positività che il gruppo SMCP (Sandro, Maje e Claudie Pierlot) ha riscontrato nel 2020. Anno che, in scia con il resto del fashion system, si è chiuso con una riduzione delle entrate del 22,9%. L’online e la Cina rappresentano le altre luci. “L’impatto della crisi è stato limitato dalle nostre strategie” ha detto il CEO Daniel Lalonde.

M di Maje e Yza di Sandro

SMCP ha chiuso il 2020 con vendite a quota 873 milioni di euro: -22,9% a cambi correnti e -23,9% a parametri costanti. A livello di brand, a cambi costanti, i ricavi di Sandro si sono ridotti del 24,4%, quelli di Maje del 22,7%. Mentre Claudie Pierlot e De Fursac, hanno perso complessivamente il 25,9%. Nell’ultimo trimestre, il gruppo che ha come azionista di maggioranza Topsoho (società controllata dalla cinese Shandong Ruyi) ha visto le sue vendite diminuire del 20,5%. Regno Unito, Italia e Spagna sono i mercati più colpiti dalle conseguenze della pandemia. In questo contesto particolarmente opaco, brilla, fortunamente, la categoria degli accessori. In relazione al quarto trimestre, infatti, la dirigenza di SMCP si è detta molto soddisfatta del successo del modello M di Maje e Yza di Sandro. Senza dimenticare una collezione speciale di piccola pelletteria lanciata in occasione della festività natalizie.

Online e Cina

“Il 2020 è stato caratterizzato da una forte accelerazione del fatturato dell’e-commerce: +27,6% per l’intero anno e +43,1% nel solo quarto trimestre”. Il che, “ha consentito di compensare parzialmente l’impatto della crisi” ha osservato SMCP che punta a portare la quota di vendite digitali al 25% entro il 2025. Bene anche la Cina, in forte recupero da giugno, che ha chiuso il 2020 con una crescita organica delle vendite del 3,4%. (mv)

