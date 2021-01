Nel ranking di Mr Bags, la borsa top è la Chanel 19

La prima è la Chanel 19 (a sinistra nella foto, tratta da chanel.com). La seconda è la Hermès Lindy (versione mini, al centro nella foto tratta da hermes.com) e la terza la Chanel Flap. Mr Bags mette in fila le borse più desiderabili per i clienti “di lusso” del mercato cinese. Tao Liang, questo il vero nome dell’influencer più famoso del continente asiatico, torna a stuzzicare il palato dei suoi 7 milioni e oltre di follower.

Mr Bags e i bagfans

Mr Bags ha condiviso sui suoi profili social la classifica di gennaio 2021 delle “30 borse griffate più desiderabili“. L’influencer (nella foto a destra), del resto, ha costruito la propria fama e il suo successo (a partire dal 2011) proprio grazie all’analisi di questo accessorio di pelletteria, stilando ogni mese una classifica. Questa è la prima del nuovo anno. In questi 10 anni ha raccolto oltre 7 milioni di “bagfans“, come chiama i suoi follower, e collaborato tra gli altri con Tod’s, Givenchy e Burberry. Con risultati (quasi) incredibili. Per esempio, la collezione sviluppata con la griffe britannica (datata estate 2020) è andata esaurita in 60 secondi.

La prima è la Chanel 19

La top ten delle “30 borse firmate più desiderabili” di gennaio 2021, dunque, vede trionfare la Chanel 19. Al secondo posto la Hermès Lindy (mini). Medaglia di bronzo alla Chanel Flap con catena regolabile. Il resto della top ten è composto dai seguenti modelli: Prada Cleo, Celine Cabas in tela Triomphe, Dior Book Tote, Dior Saddle, Gucci 1955 Horsebit, Fendi Baguette, Saint Laurent Niki.

