Per il post Ramsay-Levi, Chloé ha scelto Gabriela Hearst

Ha impiegato quattro giorni Chloé per rimpiazzare Natacha Ramsay-Levi. Il marchio controllato dal colosso svizzero Richemont ha scelto Gabriela Hearst (nella foto, tratta dal suo profilo Instagram). Con effetto immediato, la stilista è la nuova direttrice creativa del brand. Hearst, che continuerà a guidare anche il marchio omonimo, dovrebbe svelare la prima collezione per Chloé già a marzo 2021.

Gabriela Hearst è una designer autodidatta. Ha avviato il suo marchio nell’autunno 2015, dopo aver rilevato l’attività di allevamento di pecore di suo padre in Uruguay. I principi cardine della sua filosofia creativa sono l’atemporalità, la qualità e la sostenibilità. La stilista ha anche una solida esperienza nella pelletteria. La nuova designer di Chloé ama il made in Italy. La borsa Nina, da lei disegnata, è stata uno dei prodotti più venduti del suo brand. È un omaggio a Nina Simone ed è realizzata in Italia con pelle italiana. Made in Italy sono anche le calzature Gabriela Hearst (con pellami italiani) e la piccola pelletteria.

“L’approccio di Hearst alla moda, a volte soprannominato lusso onesto, si integra sicuramente con il nuovo obiettivo della maison” scrive WWD. “Ho sempre ammirato la sua energia vibrante e creativa e il suo squisito senso della qualità e del mestiere – ha commentato Riccardo Bellini, CEO di Chloé –. La sua potente visione di una moda più responsabile incarna veramente i valori e il senso di impegno delle donne Chloé di oggi”. (mv)

