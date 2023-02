Piccioli crede tanto nei team che ha allevato lo stilista di Gucci

Che dire. Pierpaolo Piccioli di recente si è più volte speso a favore dei suoi team. Dei suoi collaboratori, ovvero, che in posizione di minor visibilità consentono di ottenere i risultati (e i premi) di cui Valentino si fregia. Be’, ora che lo saluta alla vigilia della sua nuova avventura, Piccioli può vantarsi di aver allevato lo stilista di Gucci proprio nei suoi team: “Sono felice e molto orgoglioso del traguardo che hai raggiunto – scrive su Instagram a Sabato De Sarno, il suo direttore prêt-à-porter che sta per passare in casa Kering –. Grazie al tuo impegno, al tuo talento e a quello che sei. Sono felice del tempo che abbiamo condiviso e di come lo abbiamo condiviso, perché mentre passavano gli anni, collezione dopo collezione io ho trovato un amico”.

E così ha allevato lo stilista di Gucci

Piccioli nel suo post di commiato ci prova a non eccedere in retorica. Però ne approfitta, appunto, per rinsaldare l’alta opinione che ha del nesso tra successi personali e lavoro di gruppo nella moda. “Sono felice perché quello che lasci qui lo porterai con te – scrive –, perché quello che è stato è sano ed integro, perché i tuoi colleghi qui fanno il tifo per te, tutti tra poco capiranno perché. In bocca al lupo amico. Sarò lì ad applaudirti, a sentirmi fiero e a dire io lo sapevo”.

Foto da Instagram

