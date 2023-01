Su La Conceria la bufera sugli stilisti: Piccioli abbatte le star

È in corso una bufera sugli stilisti. Il ruolo di direttore creativo era già in profonda revisione, ma le modalità del divorzio di Alessandro Michele da Gucci hanno rinfocolato ancora di più il tema. Al quale dedichiamo il numero 1 – 2023 del mensile La Conceria. Ora Pierpaolo Piccioli (Valentino) rincara la dose. Già a dicembre, ritirando il British Fashion Council Award, aveva ridimensionato i propri meriti individuali, condividendo l’onore del premio con il team. Adesso torna alla carica e abbatte il totem del designer – super star.

Piccioli abbatte le star

“Oggi un designer non deve vivere fra candele e fiori, in una torre di avorio – dice a Il Sole 24 Ore Piccioli (nella foto, da Instagram) –, ma interagire con le persone, condividere con loro una visione, mettere nel proprio lavoro la propria unicità, la propria storia”. Dovrebbe essere un retaggio condiviso, quello del lavoro di relazione e di comunità: “L’alta moda deriva dalla tradizione delle botteghe dell’arte, che nascono in Italia nel Rinascimento – racconta –, quando l’essere umano è al centro del nuovo sistema di valori”. Quando si è perso questo sentimento, allora? “Se ripenso agli anni ’80 e ai ’90, quelli dell’ascesa della moda in Italia – risponde –, gli stilisti allora erano protagonisti assoluti: creavano da soli, apparivano soli. Certo, era nato il made in Italy, ma dimenticando le persone che lo stavano costruendo. Invece il paradigma del Rinascimento è ancora valido, deve esserlo sempre di più”.

La bufera sugli stilista

“Stilista”, intanto, è anche il titolo de La Conceria n. 1 – 2023. I brand sono diventati multinazionali dal fatturato miliardario e la figura del direttore creativo non poteva uscire indenne da tale trasformazione di sistema. Raccontando le vicende di alcuni campioni della categoria (come lo stesso Michele, ma anche Tom Ford, Christopher Bailey e Daniel Lee) tiriamo le somme del discorso. Per capire in che modo opera un grande designer oggi.

