Da LV a Prada, alla conquista della Cina con il Mahjong di lusso

Mahjong di lusso, in pelle, per conquistare il mercato cinese. Hermès, Prada, Ralph Lauren si sono affidati alla pelle per realizzare le tessere. Aerin, Berluti, Geoffrey Parker, Louis Vuitton, Tiffany hanno utilizzato, invece, la pelle per rivestire la custodia del gioco. I prezzi vanno da 1.250 a 82.000 dollari.

Mahjong di lusso

Il mahjong è un gioco di strategia nato nel 1.800 in Cina e poi diffusosi in tutto il mondo. Ci sono 144 tessere da combinare in coppie, tris e scale. Si possono trovare alcune analogie con giochi di carte a noi più familiari, come ramino o scala quaranta. Anche in considerazione del prossimo Capodanno cinese (venerdì 12 febbraio) e dell’importanza che il mercato locale ha assunto nei bilanci delle griffe, diversi marchi hanno lanciato delle edizioni speciali di questo gioco. Il South China Mornig Post ha scelto 10 versioni lussuose.

Le tessere

Hermès non poteva non scegliere la morbida pelle di vitello per realizzare le tessere. Pelle che permette anche di attutire i rumori provocati durante il gioco (prezzo: 40.400 dollari). Stessa scelta di Prada (a destra nella foto) che ha utilizzato la pelle Saffiano. Le tessere sono in resina acrilica avvolte in pelle Saffiano, materiale utilizzato anche per la custodia (3.845 dollari). Il set mahjong Joanna di Ralph Lauren Home offre tessere in pelle dipinte a mano incastonate in legno di ciliegio. Viene racchiuso in una custodia in pelle color crema con dettagli in ottone (2.700 dollari).

Custodia

Aerin, il marchio fondato da Aerin Lauder (nipote di Estée) ha rivestito internamente la custodia del gioco con la pelle scamosciata (prezzo 1.250 dollari). La valigetta portagioco di Berluti (foto a sinistra) è realizzata con l’esclusiva pelle Venezia del marchio (7.675 dollari). Il produttore inglese di giochi di lusso Geoffrey Parker ha collaborato con l’esperto artigiano Liu Jun: insieme hanno realizzato le tessere che sono racchiuse in una valigetta rilegata in pelle di struzzo (35.800 dollari). Il set mahjong di Tiffany & Co. si trova all’interno di una custodia in pelle, il cui interno è in scamosciato grigio. Custodisce anche dei dadi realizzati in noce americano, argento e pelle (15.000 dollari). Louis Vuitton ha realizzato solo 10 set di questo gioco contenuto in un caratteristico baule di pelle con monogramma (82.000 dollari). (mv)

