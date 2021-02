Rivetti: fusione in corso, ma Stone Island non sarà Moncler bis

“Stone Island non sarà Moncler bis”. Lo afferma il presidente e CEO di Stone Island, Carlo Rivetti. Che delinea le strategie future del marchio, capace di scavalcare il periodo più duro della pandemia, replicando i risultati dell’anno precedente, almeno in termini di vendite. Nel suo ultimo esercizio (da novembre 2019 a ottobre 2020) Stone Island ha infatti registrato un fatturato di 240 milioni di euro, in crescita dell’1% rispetto al precedente anno fiscale. E ora, con l’integrazione di Moncler (che ha intanto rilevato il residuo 30% della società da Temasek) può aspirare ad un roseo futuro.

La sinergia

“L’acquisizione è un segnale molto forte per l’Italia. Unire le nostre forze ci renderà più forti e ci dà un valore aggiunto clamoroso, soprattutto nello scenario attuale – spiega Rivetti a WWD –. Sono convinto che ci sia un grande futuro davanti a noi. La pandemia ci porterà a cooperare in modo trasversale. E forse intorno a Mario Draghi, anche i politici stanno imparando a cooperare”. Per Rivetti Moncler e Stone Island stanno attualmente “implementando l’integrazione di tecnologia, finanza e controllo, analizzando le possibili sovrapposizioni”. L’imprenditore ha parlato di due caratteristiche che un’azienda moderna deve avere: velocità e sensibilità. Uno dei primi obiettivi da raggiungere attraverso l’integrazione con Moncler è quello di aiutare Stone Island ad avere “più controllo dell’attività direct-to-consumer e più presenza nel retail”. Rivetti vede un ottimo potenziale nei centri commerciali e grandi magazzini. Moncler aiuterà Stone Island nella penetrazione, ancora ridotta, del mercato asiatico.

Non sarà Moncler bis

Rivetti annuncia che la sede di Ravarino (Modena) resterà indipendente. Così come i team Moncler e Stone Island non si fonderanno. Viceversa, nella supply chain, logistica e servizi, sono previste delle sinergie. Infine, lo stesso Rivetti ha per ora escluso uno sviluppo nel ready-to-wear donna. (mv)

